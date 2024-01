Avis har parkeret et læs gylle foran Nordic Waste-ejers hus

Avisen Ekstra Bladet skriver i sin leder onsdag, at avisen har placeret et læs med gylle foran Nordic Waste-ejer Torben Østergaard-Nielsens hus i Middelfart.

Ekstra Bladet har ved siden af gyllen stillet et skilt med teksten "Fjern dit lort, så fjerner vi vores". Det fremgår af et billede samt lederen.

Milan Seyfabad, der er vagtchef i Fyns Politi, oplyser til Ritzau, at det var klokken 13.18 tirsdag, at man modtog en anmeldelse om, at noget affald var blevet efterladt ved en adresse i Middelfart Kommune.

Politiet bekræfter ikke, at der er tale om samme lokalitet.

Vagtchefen oplyser videre, at affaldet er blevet fjernet. Hvornår det er sket, kan han ikke oplyse.

Fyns Politi har oprettet en sag, der nu skal efterforskes videre. Vagtchefen ønsker ikke at oplyse, hvem der anmeldte sagen.