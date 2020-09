Aviser markerer fynsk Tour-sejr: Kæmpe stort

- Hold nu op, hvor er det stort. Det er kæmpe stort.

Sådan indleder den danske cykelstjerne Jakob Fuglsang, der arbejder som cykelekspert for B.T., sin beskrivelse af Søren Kragh Andersens etapesejr i Tour de France i søndagens avis.

26-årige Kragh kørte fra alt og alle med godt tre kilometer tilbage af lørdagens 14. etape og trillede nogle minutter senere alene over målstregen.

Sejren markeres af de danske aviser dagen derpå. Fuglsang, der ikke selv er med i Touren i år, fremhæver den perfekte timing i landsmandens angreb.

- Det var klogt af Søren, fordi mange sprintertog blev splittet ad under etapen. Han angreb i det sekund, hvor alle kiggede på hinanden, og feltet gik i stå. Og så kørte han bare, skriver Fuglsang.

Cykelrytteren fra den fynske by Strib slap væk fra feltet, efter at flere holdkammerater havde prøvet at gøre det samme.

En del af æren for Kraghs etapesejr skal da også tilskrives Sunweb-holdets hårde arbejde, skriver Politiken i sin analyse.

- Team Sunweb demonstrerede endnu en gang en stærk kollektiv indsats. Belgieren Tiesj Benoot satte en offensiv ind, da der manglede 11 kilometer, siden var også (Marc, red.) Hirschi kortvarigt i front, og så fyrede Søren Kragh altså raketten af med så overvældende kraft, at ingen formåede at hente ham, skriver Politiken.

Under overskriften "Det var Sørens" fremhæver Ekstra Bladet, at Kraghs triumf var den 20. danske etapesejr i det franske etapeløb.

- Det var smukt og bevægende at se ham køre over stregen. Men ikke overraskende. De udenlandske kolleger i pressecentret nikkede anerkendende.

- Søren Kragh Andersen er en af dem, man har ventet sig meget af. I mange år, skriver avisen.

Søndag ruller Tour de France-feltet videre, når 15. etape byder på tre hårde stigninger og slutter på toppen af bjerget Grand Colombier.