To både i brand i Lillebælt - en er sunket

To både brød i brand i Lillebælt søndag formiddag. De to både brød i brand uafhængigt af hinanden med 20 minutters mellemrum, men til alt held forholdsvis tæt på hinanden.

Forsvaret, Dansk Søredningsselskab og en stor del civile både har assisteret med at hjælpe de to både. På den ene båd var der fire voksne, og den anden var der to børn og to voksne på.

To brændende både i Lillebælt. @forsvaretdk er til stede med redningshelikopter. Besætningerne reddet over på tililende assisterende skibe og Dansk Søredningsselskab Juelsminde. Den ene båd er sunket og den anden slæbt på lavt vand. #dkforsvar #værdatkæmpefor — Forsvaret (@forsvaretdk) July 19, 2020

- Klokken 10.30 får vi en melding om, at der er en brændende båd med fire voksne om bord. Der er røg og brandudvikling, siger vagthavende officer Klaus Thing i Forsvarets Operationscenter.

Over radioen bliver der kaldt til de omkringliggende civile skibe og både.

- En stor del af dem melder tilbage, at de er klar til at sejle til assistance, siger den vagthavende officer.

En båd mere

Udover de civile skibe, der er på vej til den første båd, så sejler Dansk Søredningsselskab afsted mod båden, og Forsvaret sender en SAR helikopter afsted fra Skødstrup.

Da helikopteren ankommer til den første brændende båd, er der allerede civile skibe, som er i gang med at hjælpe, og den holder sig i luften og observerer.

Båden brød i brand nord for Strib. Her var der fire voksne ombord. Skibet er så ilde tilredt af branden, at det ender med at synke, og de fire voksne bliver evakueret og bragt til Juelsminde af Dansk Søredningsselskab.

Mens helikopteren fra Forsvaret ligger og observerer, modtager den et kald over radioen om, at endnu en båd er brudt i brand blot fire sømil fra den første båd mellem Bogense og Trellenæs. En af de civile både, der var på vej til at assistere den første brændende båd, er stødt på den anden brændende båd.

To børn evakueret

På den anden båd er der to voksne og to børn. De to børn blev evakueret, mens de to voksne blev på båden, der ikke var omspændt af flammer.

Helikopteren flyver frem og tilbage mellem de to både for at observerer, at situationerne ikke eskalerer.

Efter børnene blev evakueret på båd nummer to, blev båden bugseret ind på lavt vand, og nu er den på vej til Juelsminde.

- Det er trods alt heldigt, at det er så tæt på hinanden, siger vagthavende officer Klaus Thing og fortsætter:

- Og det er heldigt, at der er så mange skibe, som kan komme til assistance med det samme. Der skal ikke så meget til, før det kan gå rigtig galt med brand på en båd, siger Klaus Thing.

Stor tak til alle, der har hjulpet

Vagthavende officer i Forsvarets Operrationscenter Klaus Thing betegner hele forløbet som en stor succes.

- Det er godt samarbejde mellem vores ressourcer, civile og Dansk Søredningsselskab, siger den vagthavende officer i rosende toner.

På trods af de to farlige situationer er ingen kommet til skade i forbindelse med brandene.

- Der skal lyde en stor tak til alle dem, der har hjulpet i den her situation, siger Klaus Thing.