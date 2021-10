Bagmandspolitiet vil have Middelfart-direktør dømt: Start på spektakulær sag om ulovligt flybrændstof til Syrien

Der er ifølge ShippingWatch en rigtig god grund til, at anklageskriftet er delt op i to forhold - episoden med de 33 handler og episoden med de otte handler.

Ikke god tro

Bunker Holding fik allerede den 23. december 2016 at vide af Erhvervsstyrelsen, at de var mistænkt for at overtræde EU's sanktioner mod Syrien ved at levere brændstof til russiske skibe, der sejlede flybrændstoffet videre til russisk militær, der brugte det til at bombe i Syrien.

Alligevel indgik Dan-Bunkering ifølge Bagmandspolitiet yderligere otte handler med russerne.

På tidspunktet for de otte handler kunne man ikke længere påstå, at Dan-Bunkering var i god tro, og det kan være skærpende for strafudmeldingen, konkluderer Bagmandspolitiet.