Bekymret forstander: - Hvem vil sende sin 15-årige datter på en efterskole med sådan én institution i baghaven?

Hos Region Syddanmark er man dog ikke bekymret for, at den nye døgninstitution vil skabe problemer i lokalområdet. Susanne Peyk understreger, at den socialpædagogiske bemanding altid vil tælle mindst tre medarbejdere på arbejde til de otte unge.



- Jeg mener ikke, der er grund til bekymring. De hér unge har brug for en meget struktureret hverdag med en høj grad af mandsopdækning. De vil som udgangspunkt ikke kunne færdes alene uden en medarbejder, siger hun.

Hører ikke hjemme i vores baghave

På Billeshave Efterskole undrer Jens Hauge Henningsen sig over, at skolen ikke er blevet bedre informeret om den kommende institution i nabobygningerne. Han forventer heller ikke, at hans kritik kommer til at kunne rykke ved placeringen.

- Jeg er med på, at det lyder som samme problematik som med vindmøller: Vi vil gerne have dem, men bare ikke i vores egen baghave. Og jeg tror da heller ikke på, at vi får noget at skulle have sagt.