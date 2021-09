Bente savner mere nærvær: Nu skal ny aftale sætte hendes plejehjem fri

Her viste det sig hurtigt, at det var dokumentationsarbejdet, der fyldte for meget. Ifølge Dorthe Hansen går størstedelen af hendes arbejdsdag nemlig med at sidde foran skærmen. Derfor vil hun gerne have mere fokus på, at hun kan gøre sit arbejde godt uden også at skulle skrive det ned.



- Jeg synes, det er en sørgelig og kedelig udvikling. For det tager fokus fra vores beboere. Vi er her for dem og ikke for en computer, siger hun og fortsætter.

- Vi skal stole på vores faglighed, og vi skal have tillid til, at det vi ser og observerer ikke behøves at blive noteret fem forskellige steder. Og der mener jeg, at vi skal blive bedre til den her tillid til hinanden.