Betjente forvekslede lighter med kniv, da mand blev skudt

Politiet skød og sårede sidste år en mand, som angiveligt var bevæbnet med en kniv. Episoden skete natten til søndag den 12. august ved en landejendom i Gelsted omkring klokken 23.15.

Politiet var kaldt til stedet grundet husspektakler, og da patruljen ankom til stedet så betjentene blandt andet en 43-årig mand på 35-40 meters afstand, som havde noget aflangt i hånden. Siden har sagen været efterforsket af Den Uafhængige Politiklagemyndighed, som straks blev inddraget i sagen af Fyns Politi.

Ifølge Ritzau har Den Uafhængige Politiklagemyndighed fundet frem til, at manden udelukkende havde en fyrfadslighter og en e-cigaret i hånden, hvilket havde skabt illusionen af, at det var en kniv, han bar.

Politiklagemyndigheden vurderer, at det alligevel var i orden at skyde, da den 43-årige ikke efterkom politiets ordre om at standse og smide, hvad han havde i hænderne, skriver Ritzau.

Skuddet ramte den 43-årige i lysken, men ramte ingen blodkar. Selvom skuddet faldt indenfor fem meters afstand, var manden aldrig i livsfare, viste retsmedicinske undersøgelser.

Til TV 2 Fyn oplyser Anklagemyndighedens presseafdeling, at man har afsluttet sagen uden at rejse tiltale mod nogle betjente.