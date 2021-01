Vej spærret: To biler er kørt sammen - meldinger om personskade

Søndag eftermiddag har to biler været i et uheld i Asperup lidt uden for Nørre Aaby.

Anmeldelsen indløb 15.13 og ifølge Fyns Politi er de to biler kørt sammen på Middelfartvej ved nummer 101.

- Meldingen er, at der er personskade, men mere ved jeg ikke endnu, siger vagtchef ved Fyns Politi, Kenneth Taanqvist.

Spærret vej

Både ambulancer, falck og politi er tilstede ved ulykken, hvilket giver en vejspærring. Den blev lukket cirka 15.50.

- Vejen forventes at være spærret i cirka 30 minutter, siger Kenneth Taanqvist.

Fyns Politi undersøger ulykken nærmere.

