Bilist påvirket af alkohol og stoffer brager ind i byhus

En 34-årig mand fra Middelfart havde en ualmindelig skidt dag på kontoret tirsdag.

Med en promille over det tilladte, påvirket af euforiserende stoffer og uden kørekort bragede han nemlig sin koksgrå Volvo ind i et byhus på Tunnelvej i Nørre Aaby.

Det oplyser Fyns Politi til TV 2 Fyn.

- Efter hændelsen forsøger han at flygte fra stedet, men nogle vidner overtaler ham til at blive, siger kommunikationsrådgiver hos Fyns Politi Mads Boel, der tilføjer, at Fyns Politi modtager anmeldelsen klokken 15.56 tirsdag og er på stedet 16.05. Et vidne indgav anmeldelsen.

Anholdelsen foregik i "god ro og orden", lyder det.

Historien melder ikke noget om, hvor hurtigt manden kørte. Det skal nærmere undersøgelser nu forsøge at fastslå.

Det bliver heller ikke oplyst, hvad mandens promille lå på - blot at den var over det tilladte, men ikke nok til, at han bliver sigtet for vanvidskørsel.

- Han kan nu se frem mod en klækkelig bøde, siger Mads Boel. Hvor meget bøden lyder på er endnu usikkert.

Efter det bemærkelsesværdig færdselsuheld er bilen blevet parkeret "et sikkert sted" og har fået klippet pladerne. Den bliver ikke konfiskeret.