Black friday-pakker oversvømmer butik

I fredags var landets butikker sorte af mennesker, men i denne uge er landets pakkeshops sorte af pakker.

Danskernes køb på black friday har sendt en stor strøm af pakker i omløb.

OK Plus i Middelfart er ingen undtagelse, hvor souschef Louise Andersen står i pakker til halsen.

- Vi kan ende med at være nødt til at sætte en begrænsning, fordi vi har ikke større lokaler, end vi har, siger Louise Andersen.

Ifølge souschefen skyldes den store pakkemængde, at folk venter med at hente pakkerne, indtil alle er leveret. Men hun opfordrer til, at man henter sine pakker så hurtigt som muligt.