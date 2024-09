Børnehavebørn fik lov til at grave særlige huller på legepladsen

Børnene fra daginstitutionen Solsikken i Middelfart fik torsdag lov til at grave nogle helt særlige huller.

Middelfart får stadig flere indbyggere, og derfor er der også behov for flere pladser, hvor børnene kan blive passet.

Torsdag gravede børnene de første spadestik til en ny og større udgave af Solsikken, som forventes at være klar til at tage imod børn i 2026.

- Lokalerne skulle enten renoveres og ellers skulle der bygges nyt. Og det sammenholdt med, at Middelfart Kommune har langt flere børn og familier, der flytter til, er der behov for at bygge noget større, siger Annette Friis Halmø, der er dagtilbudschef.