Borgmester beklager vaccine: - Jeg udviste dårlig dømmekraft

Middelfarts 46-årige borgmester, Johannes Lundsfryd (S), fik sit første stik mod covid-19 i januar på trods af, at han ikke er en del af en udsat gruppe.

Det kunne Fyens.dk fortælle fredag eftermiddag. Samme aften har borgmesteren svaret i et opslag på Facebook. Her kalder han sin vaccination "dårlig dømmekraft".

- Det skete på et tidspunkt og i en situation, hvor det ikke forekom mig forkert. Men i dag er det tydeligt for mig, at det var en forkert beslutning, og at jeg skulle have sagt nej tak, skriver borgmesteren.

Overskudsvaccine

Der var tale om en overskudsvaccine, fordi man på det tidspunkt fandt ud af, at der var til flere doser end ventet i hætteglassene. Og dosen skulle bruges inden for 15 minutter.

Til Fyens.dk fortalte sundhedsdirektøren i Middelfart Kommune, Irene Ravn Rossavik, tidligere på dagen, at Johannes Lundsfryd blev kaldt ind, fordi han hele tiden har optrådt på en liste over personer, man kunne ringe til, hvis der var overskydende vacciner.

- Det er noget af det, der har gjort, at vi er så langt, som vi er i Middelfart Kommune med personalet på pleje- og ældreområdet. Og så lærte vi hurtigt, at vi var nødt til at have en liste med ekstra medarbejdere til at kalde ind, sagde hun til avisen.

Beklager beslutning

Selvom der var tale om en overskudsvaccine, ville borgmesteren fortsat ønske, at han havde takket nej.

Borgmesteren beklager meget sin beslutning - især fordi han som politiker bestrider det, han kalder et tillidserhverv.

– Mit princip har altid været, at man som sådan aldrig bør stå forrest i køen. Det princip har jeg brudt, og det er jeg oprigtigt talt flov over, skriver Johannes Lundsfryd.

I Middelfart Kommune havde man fredag vaccineret 1.476 borgere, hvilket svarer til 3,78 procent af kommunens indbyggere. Dermed er kommunen den blandt de fynske, der har vaccineret tredjeflest.