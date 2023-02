Borgmester efter timelang uhelds-kø: Udvidelse af Lillebæltsbro skal fremrykkes

Der er brug for en tredje Lillebæltsforbindelse.

Det mener i hvert fald Middelfart Kommunes borgmester Johannes Lundsfryd (S).

Motorvejen over Fyn forbinder øst med vest, og mange er afhængige af, at de hver dag kan komme på tværs af landet.

Borgmesteren mener, at mandagens uheld på Den Nye Lillebæltsbro med alt tydelighed viser, at der er behov for en tredje forbindelse.

- Al trafik sander til når der sker et uheld på Den Nye Lillebæltsbro, og det er jo en hovedfærdselsåre både for Fyn, for Trekantområdet og sådan set for hele landet, så trafikken bryder sammen, siger Johannes Lundsfryd,

Lammer trafikken

Mandag var Den Nye Lillebæltsbro lukket i flere timer, fordi en lastbil var brudt i brand.

Uheldet gav mange timers kø fra Jylland til Fyn, og også den anden vej.

Ifølge borgmesteren er det en stor udfordring for private såvel som de virksomheder, der benytter sig af broen.

- Vi har et sårbart knudepunkt for trafik i Danmark, og der er bare behov for at tage hånd om det.

Netop derfor vil Johannes Lundsfryd have en tredje forbindelse over Lillebælt. Forbindelsen skal være med til at lette på trafikken, og sørge for at trafikken ikke går i stå, når der sker et uheld.

Hver dag krydser flere end 80.000 køretøjer broen, og trafikmængden er steget jævnt de senere år.

Hyppigere køer og trængsel går ud over fremkommeligheden, og i 2030 vil der ifølge borgmesteren være kritisk trængsel.



Ti år gammelt ønske

Ønsket om en ekstra forbindelse over Lillebælt er ikke nyt. Allerede for ti år siden var det på tale.

Dengang kom det på bagkant af at en lastbil udbrændte og i flere uger spærrede et spor.

I den brede politiske aftale "Infrastruktur 2035" har partierne på Christiansborg afsat 15 millioner kroner til en strategisk analyse af en ny vej- og jernbaneforbindelse over bæltet.

Den analyse, håber Johannes Lundsfryd, kan blive sat i gang så hurtigt som muligt.

- Vi kan se allerede nu, at vi kommer til at få problemer med kritisk trængsel på Den Nye Lillebæltsbro omkring 2030, og vi ved, hvor lang tid det tager at lave sådan en analyse, så hvert eneste år, vi kan klippe af processen, er et år, der er givet rigtig godt ud, siger borgmesteren.

Der er jo også Den Gamle Lillebæltsbro?

- Ja, men den har ikke kapacitet til at tage i nærheden af den trafik, der er behov for.

- I forvejen er der meget tæt trafik på Den Nye Lillebæltsbro i myldretiden, så trafikken risikerer at bryde helt sammen, og der har vi bare et behov for, at Christiansborg trækker i arbejdstøjet og får sat gang i det analysearbejde, som man alligevel skal have sat i gang i, siger Johannes Lundsfryd.

Det er ikke kun over Lillebælts, at der skal laves nye tiltag. På Storebæltsbroen har man fornyligt sat gang i et nyt initiativ, der skal forebygge uheld.