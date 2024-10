Borgmester forfremmes - scorer ny formandspost

Onsdag rykkes der rundt på to centrale poster i Kommunernes Landsforening. Det sker som følge af, at to nuværende jyske borgmestre har trukket sig.

Således er både Århus' borgmester Jacob Bundsgaard (A) og Frederikshavns borgmester Birgit S. Hansen (S) snart færdige med politik. Sidstnævntes afgang betyder, at Middelfarts borgmester, Johannes Lundsfryd Jensen (A), overtager formandsposten for KL’s Klima- og Miljøudvalg.

Johannes Lundsfryd Jensen har været medlem af Klima- og Miljøudvalget i flere perioder.