Borgmester har fået renoveret hus af håndværkere uden overenskomst

Darius Lenkutis bekræfter til Fyens Stiftstidende, at firmaet har arbejdet for Johannes Lundsfryd i hans nye hus siden starten af året.

Fortaler for ordentlige forhold

Middelfarts borgmester har ellers tidligere været fortaler for den såkaldte danske model, der involverede ordnede forhold.

Tilbage i 2013 udtalte han til TV 2 Fyn, at der skulle være et krav om danske løn og ansættelsesforhold for medarbejderne, uanset om opgaven skal løses af udenlandsk arbejdskraft.

- De små lokale håndværkere i Middelfart Kommune skal have opgaverne, når vi bygger nyt eller skal have gjort rent. Vi vil ikke længere se underbetalt østeuropæisk arbejdskraft, der virker som underentreprenører for de store virksomheder. I stedet skal lokale penge gå til lokale håndværkere med ordentlige løn- og arbejdsforhold, sagde borgmester Johannes Lundsfryd (S) dengang.

Det har ikke været muligt at få et interview med borgmester Johannes Lundsfryd (S) i forbindelse med nuværende sag.

I et skriftligt svar til TV 2 Fyn skriver han:

- Samme dag som jeg blev opmærksom på, at en af mine håndværkere ikke havde overenskomst stoppede jeg samarbejdet. Virksomheden har i øvrigt eksisteret i Danmark siden 2006, skriver borgmester Johannes Lundsfryd (S).

- Jeg er meget ærgerlig over situationen og vil være mere opmærksom fremadrettet.

"Uheldig sag"

Gruppeformand for Socialdemokratiet i Middelfart John Kruse (S) kalder sagen "uheldig" for borgmesteren.

- Jeg synes jo, at det er uheldigt. Men det er en håndværker, der har været i kommunen i mange år, så jeg tænker, at han har handlet i god tro, da han har lavet en aftale med ham, siger John Kruse (S).

Synes du ikke, at man har et udvidet ansvar som borgmester?

- Jo, det er jeg meget enig i. Men jeg tænker jo igen, at når Johannes Lundsfryd skulle bruge nogle håndværkere, så har han jo været ude for at lede efter nogen, og så fandt han virksomheden her.

Lasse Schmücker fra støttepartiet Enhedslisten er derimod mere direkte i sin kritik.

- Jeg tænker, at det som udgangspunkt er en lorte sag og en uheldig sag. Jeg tænker, at selvfølgelig skal man have overenskomst. Det er klart, siger Lasse Schmücker (EL).

Dog er der ikke tale om decideret næse fra Enhedslisten til borgmesteren. Men forventningen fra støttepartiet er, at borgmesteren er grundigere, næste gang han hyrer håndværkere.

- Og det er man nødt til, hvis man vil være fortaler for overenskomster, tilføjer han.