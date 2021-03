Borgmester sprang vaccinekø over ved en fejl: Direktører og chefer stod ved en fejl på liste til vacciner

Rettelse I første omgang skrev vi, at kredsen af direktører og chefer stod på kommunens liste over personer, der kunne få en overskudsvaccine. Dette er ikke korrekt. Det korrekte er, at kredsen ved en fejl stod på liste over personer, der skulle tilbydes vaccination i første runde.

Sammen med frontpersonale og sårbare, ældre plejehjemsbeboere og stik imod sundhedsmyndighedernes anbefaling stod navnene på en lang række spidser i Middelfart Kommune før jul på en intern liste over, hvem der skulle have gavn af kommunens første vacciner mod coronavirus.

Jeg blev først i mandags klar over, at vi havde sendt en fejlagtig liste ind Willy Feddersen, kommunaldirektør, Middelfart Kommune

Det erkender kommunaldirektør Willy Feddersen over for TV 2 Fyn.

Listen talte kommunens krisestab; borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (S), alle i den kommunale direktion, en række afdelingschefer samt flere administrative medarbejdere i kommunen.

Den 23. december blev listen sendt ind til Statens Serum Institut - selvom Middelfart Kommune så sent som dagen forinden havde fået direkte besked om, at listerne netop ikke skulle indeholde krisestaben men i stedet frontpersonale med meget borgerkontakt.

- Det er i al sin enkelthed en fejl, som vi må beklage. Tingene gik ufatteligt hurtigt i december med mange skiftende meldinger om, hvem der var inde i vaccinationsloopet. Jeg havde den opfattelse, at den kreds blev skrevet ud af listen, efter vi fik de nye retningslinjer, og jeg blev først i mandags klar over, at vi havde sendt en fejlagtig liste ind, siger Willy Feddersen til TV 2 Fyn.

Kommunens liste over kritiske funktioner kom frem, da Fyens.dk afslørede, at den 46-årige borgmester i Middelfart Johannes Lundsfryd Jensen (S) nytårsaftensdag blev vaccineret mod coronavirus. Vaccinationen skete ifølge Johannes Lundsfryd Jensen, som vi har talt med onsdag aften, ved en fejl. Borgmesteren var til stede på et plejehjem for at overvære, at de første borgere i kommunen fik første stik, og da der var vacciner i overskud, takkede borgmesteren ja til også at få et skud vaccine i skulderen.

Johannes Lundsfryd Jensen beklagede efterfølgende den beslutning på sin Facebook-profil.

Forløbet omkring prioritetslisten 15. december 2020: KL og sundhedsmyndighederne beder kommunerne indberette en kreds af prioriterede personer internt i kommunen med samfundskritiske funktioner til vaccination.

22. december 2020: Middelfart Kommune får at vide, at de prioriterede personer alligevel ikke skal omfattes af listerne.

23. december 2020: Listen bliver ved en fejl indberettet til Statens Serum Institut med navnene alligevel.

15. marts 2021: Kommunaldirektør Willy Feddersen bliver efter eget udsagn først nu gjort opmærksom på, at listen blev indberettet alligevel. Se mere

Ikke villig til at svare

Johannes Lundsfryd Jensens kommunaldirektør, 58-årige Willy Feddersen, gjorde sig bemærket i en rundspørge, som TV 2 Fyn lavede i forrige uge - men faktisk for ikke at sige noget. Efter avisens afsløring af borgmesterens vaccinekoks, spurgte TV 2 Fyn samtlige borgmestre og kommunaldirektører i de ti fynske kommuner, om de er blevet vaccineret mod coronavirus.

Alle svarede - og alle svarede nej - undtagen Willy Feddersen, der ikke ville svare på det, da der er tale om et privat helbredsanliggende. Selvom alle hans direktørkollegaer i de andre kommuner altså frivilligt gerne ville oplyse det. Willy Feddersen er dog fortsat ikke villig til at oplyse, om han er blevet vaccineret.

- Mit svar er stadigvæk det samme. Jeg oplyser hverken noget om mig selv eller andre. Det er et personligt sundhedsanliggende.

Har andre fået en vaccine, de ikke var berettiget til?

Spørgsmålet er nu, hvem der helt præcist står på kommunens liste, om de har været taget i brug og altså om der er andre end borgmesteren, der har udnyttet sin stilling i kommunen til at få en vaccine, de ikke var berettiget til.

Er listen blevet taget i brug i forhold til at vaccinationer af krisestaben?

- Det kan jeg ikke sige, om den er. Det bliver et anliggende mellem vaccinationsmyndigheden og den enkelte.

Hvem stod på ringelisten Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (S)

Kommunaldirektør Willy Feddersen

Børn- og ungedirektør Charlotte Houlberg

Teknik- og miljødirektør Thorbjørn Sørensen

Social- og sundhedsdirektør Irene Ravn Rossavik

En række afdelingschefer (uvist hvem)

Flere administrative medarbejdere (uvist hvem) Se mere

Kan du ikke, eller vil du ikke? Altså har du spurgt folk på listen, om de er blevet vaccineret?

- Igen begynder du at bevæge dig ind i et privat sundhedsanliggende. Der er sket en fejl. Nogen som ikke skulle have været det, er blevet indberettet til vaccination. Jeg har ikke spurgt folk, og det må jeg heller ikke.

Så lad os lade være med at snakke om navne. Listen er i direkte strid med, hvad den burde indeholde ifølge Statens Serum Institut. Burde du ikke som øverst ansvarlig interessere dig for, om listen har været i spil?

- Nej, det gør jeg principielt ikke. Jeg har en interesse i, og det har vi jo alle sammen, at folk bliver vaccineret i den rigtige rækkefølge. Det er det ultimativt vigtige, og jeg kan konstatere, at vi heldigvis har en meget høj vaccinationsandel i Middelfart Kommune.

Hvis du siger, det er det ultimativt vigtige, at overskudsvaccinerne går til de rigtige, så har du vel også en interesse i at få klarhed over, om højtstående kommunale chefer har udnyttet sin stilling i kommunen til at få en vaccine, de ikke var berettiget til. Så er det vel ret beset et kommunalt anliggende, der også burde interessere dig?

- Det er et rigtigt svært spørgsmål, du stiller der. I den her sammenhæng er der sket en fejl, og nogen er blevet indberettet til listen, og derfra så bliver det et personligt anliggende.

Det lyder ikke til, vi kommer det nærmere. Hvem får glæde af overskudsvaccinerne i Middelfart for tiden?

- Sammen med regionen og de praktiserende læger prioriterer vi overskudsvacciner til de rette målgrupper, det vil sige de ansatte og de ældre.

TV 2 Fyn har bedt om aktindsigt i den konkrete liste, men har fået afslag med den begrundelse, at der er tale om personfølsomme oplysninger.