Borgmesterkandidat giver op: - Nu vil jeg ikke bruge tid på det mere

En politisk bombe.

Sådan beskriver Middelfarts borgmester Johannes Lundsfryd Jensen på Facebook den udmelding, som hans konkurrent og politiske kollega mandag kom med.

Midt i tildelingen af sit ridderkors for tro tjeneste i byrådet i Middelfart meddelte Venstres borgmesterkandidat Regitze Tilma nemlig, at partiet nu skal finde en ny borgmesterkandidat.

Og hvad der kom som et chok for borgmestren, det har været planen hele tiden. Det fortæller Regitze Tilma til TV 2 Fyn.

- Da jeg i 2015 blev borgmesterkandidat, gav jeg mig selv to valg til at nå målet om at blive borgmester. Det lykkedes som bekendt ikke, siger venstrekvinden.

Ved kommunalvalget i 2017 måtte Regitze Tilma se sig massivt slået af Johanens Lundsfryd Jensen, der fik 5.333 personlige stemmer og fuldt flertal til Socialdemokratiet i byrådet.

I 2022 blev borgmesterens personlige stemmetal dog mere end halveret og nærmede sig Regitze Tilmas personlige stemmetal, der ved begge valg lå forholdsvist stabilt lige omkring 1.600 stemmer.

Hvordan har du det med, at du ikke kunne slå Johannes Lundsfryd?

- Jeg kom jo tættere og tættere på, og jeg har altid gået efter mine mål og sat mig 100 procent ind på at nå dem. Når det ikke sker, må man jo revurdere situationen, og det er det, jeg har gjort nu, siger den afgående borgmesterkandidat.

- Nu vil jeg ikke bruge så meget tid på det mere, nu skal jeg have tid til noget andet også.

Blandt andet af respekt for dem, der har stemt på hende, vælger Regitze Tilma at blive siddende i byrådet. Om hun genopstiller ved næste kommunalvalg, har hun ikke besluttet endnu.

Forsømt familie

Noget af det, som venstrekvinden nu skal have tid til, er familien.

- Mit arbejde og min familie har været forsømt igennem lang tid. Rigtig mange ting, som jeg gerne vil bruge mere tid på, har været sat på pause, fortæller Regitze Tilma.

- Og måske bare det at være hjemme nogle aftner. Det har været en meget travl periode af mit liv, uddyber hun om de sidste to valgperioder, hvor hun har været borgmesterkandidat.



Hun ser dog også tilbage på perioden med stolthed.

- Jeg er rigtig stolt af den tillid, man har vist mig, og så er jeg stolt af vores resultater. Vi er blevet flere i Venstres gruppe i min periode.



Ved valget i 2021 voksede Venstre med 2,4 procent i Middelfart Kommune, mens Socialdemokratiet gik 8,2 procent tilbage.

Vil ikke blande sig

Hvem der skal overtage fra den 46-årig Regitze Tilma er nu op til Venstres medlemmer.

Står der en i kulissen, som du ser som arvetager?

- Jeg vil helst ikke blande mig i, hvem medlemmerne vælger. Nu går der en proces igang, hvor de skal afsøge territoriet både eksternt og internt, og så er det fuldstændig Venstres medlemmer, der bestemmer, hvem der skal være den nye spidskandidat, svarer Regitze Tilma.



Mandag var den nu afgående borgmesterkandidat på barrikaderne overfor et næsten enigt byråd, der vil sænke hastighedsbegrænsningen på motorvejen E20 igennem Middelfart Kommune.