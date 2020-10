Bro fylder 50: Kronprinsessen trodsede silende regn

Onsdag blev det fejret, at det er præcis 50 år siden, at de første private bilister fik lov til at krydse Den Nye Lillebæltsbro.

Og en af dem, der trodsede regnvejret for at markere broens jubilæum, var kronprinsesse Mary, der ankom til Gammelhavn i Middelfart om eftermiddagen. Her fik hun som det første overrakt blomster af en kæk lille pige, der da lige blev nødt til at vide, hvor hun havde gjort af prinsen.

Kronprinsen var dog blevet hjemme i København, hvor han havde en lancering tidligere på dagen. I stedet stævnede kronprinsesse Mary ud fra havnen i selskab med borgmestrene fra Middelfart og Fredericia, Johannes Lundsfryd Jensen (S) og Jacob Bjerregaard (S).

Regnen lod ikke til at genere kronprinsessen, der iført hue og regnjakke vinkede fra dækket af det 100 år gamle og bevaringsværdige sejlskib Aventura.

"Værsågo, Mary", lød det fra blomsterpigen, da hun rakte kronprinsessen buketten. Foto: Flemming Ellegaard

Kortege af veteranbiler

Selvom kronprinsessen tog vejret i strakt arm og med en paraply, betød gråvejret, at noget af dagens program måtte aflyses.

Det var oprindeligt planen, at en redningshelikopter fra Forsvaret og to F16-fly ville overflyve Lillebæltsbroen, mens kronprinsessen var på Lillebælt.

Men på grund af de mange skyer kom F16-flyene ikke på vingerne. Redningshelikopteren leverede dog sin hilsen fra Forsvaret og cirklede rundt om den gamle båd.

Turen gik langs havnefronten hele vejen til Kulturøen, inden der blev sejlet ud mod Den nye Lillebæltsbro og derfra videre til Snoghøj i Fredericia. I Snoghøj fortsatte kronprinsessen turen i veteranbil hen over Lillebæltsbroen tilbage til Middelfart.

Kronprinsessens veteranbil kørte forrest i en kortege af fire lokale veteranbiler fra Dansk Veteranbil Klub Lillebælt.

Foto: Flemming Ellegaard

Efterfølgende debat

Ud over det kongelige besøg kan man blandt andet opleve en særudstilling på Middelfart Museum, debatarrangementer om Lillebæltsforbindelsens fremtid og kunstinstallationer med brotema i både Fredericia og Middelfart.

Det prominente besøg fra kongehuset krydres også med et besøg fra Christiansborg. Transportminister Benny Engelbrecht (S) kigger forbi og deltager blandt andet i aftenens debat.

I anledning af jubilæet for motorvejsbroen henover Lillebælt er 20 abonnenter fra Fyens Stiftstidende og 20 abonnenter fra Fredericia Dagblad blevet inviteret til debat. Den skal handle om det stigende pres på motorvejene i området og ikke mindst om, hvordan det kan blive håndteret i fremtiden.