Byen holdes ren af frivillige: - Der er ingen grænser for, hvad man kan finde

- Ej, prøv at se. Stygt.

Sådan lyder det fra Vibeke Knudsen, da hun ser store mængder plastik i et buskads bag ved jernbaneskinnerne i Middelfart.

Hun er frivillig i foreningen Affaldsfri Middelfart, der hver weekend samler affald på gader og stræder i Middelfart.

Og her handler det lige så meget om fælleskab, som det handler om et renere miljø.

- Det er en fornøjelse hver gang. Udover at vi gør en god gerning, er det også god motion, og så er det skidehyggeligt. Så det er bare win-win, siger Vibeke Knudsen.

Foreningen opstod for tre år siden, og har siden da samlet skrald stort set hver eneste weekend.

3.500 cigaretskodder

Det er ikke kun småting, der bliver fundet på deres ugentlige ture.

- Der er ikke grænser for, hvad man kan finde, siger Vibeke Knudsen med et halvt bagagebæger i hånden.



På søndagens gåtur blev der blandt andet fundet en mast cykelkurv, en bh, noget gammelt fyrværkeri, et cykeldæk, et halvt bagagebæger og en hel cykel, som de måtte lade stå, fordi den ikke kunne være på trækvognen.

Der er dog forskel på, hvilket affald de finder, alt efter hvor de går henne.

- Der var på en tur nede i midtbyen, der fik vi samlet omkring 3.500 cigaretskodder på to timer, Siger Vibeke Knudsen.



Og særligt én ting er hun træt af, at folk smider.

- Snusdåser og snus i det hele taget, er noget fanden har skabt, siger hun.

Fællesskabsprisen

På Facebook har foreningen godt 500 frivillige, der har tilmeldt sig gruppen Affaldsfri Middelfart.

I efteråret modtog gruppen 10.000 kroner fra Fællesskabsprisen 2022. De penge vil de bruge på at plante 800 træer i Middelfart hundeskov.

Og gruppen er også ret afhængige af netop donationer fra forskellige steder.

- Vi er en pengeløs forening, så alt hvad vi har - poser, grabber, vogne og veste - er sponsoreret, siger Vibeke Knudsen.



Vibeke Knudsen fortæller, at de indtil nu har haft en snacksponsor, hvor de forskellige supermarkeder i byen har doneret lidt til gruppen. Nu er de på jagt efter en ny.

- Det er altid rart at kunne afslutte turen med en lille müslibar eller en juice.

Også andre steder har der været masser af affald at samle op. En 32-årig mand er tidligere på året blevet sigtet for at smide store mængder af affald i naturen.