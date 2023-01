Byggeplaner blev erklæret ugyldige - alligevel står telemast nu lige op ad Torbens hus

Den må egentlig slet ikke stå der.

Alligevel er Torben Knudsens nabo i Båring Ege en høj telemast, der blev opført i sommer.

- Det synes vi ikke særligt godt om, siger Torben Knudsen.

Bare en uges tid inden opførelsen af telemasten var byggetilladelsen ellers blevet erklæret ugyldig af Planklagenævnet.

- Jeg tænkte, at det var en rigtig god afgørrelse, for det var jo det, vi selv havde kæmpet for.

- Men der sker jo bare det, at inden for en uge, så kommer de og slutter strøm til, og så bygger de den antenne, der nu står over for mit hus, siger Torben Knudsen.

Samtidig undrer han sig over, at byggeriet kunne gå igang, selvom der altså lå en afgørrelse fra Planklagenævnet.

Bruger strøm

Tidligere på ugen kunne vi på TV 2 Fyn fortælle, hvordan en lignende mast er blevet planlagt tæt på Bjarne Nielsens hus i Gudme.

Mens den endnu ikke er bygget, så må Torben Nielsen for nuværende kigge på den ulovligt opførte mast, der står bare 20 meter fra hans hus.

Og det er ikke kun den ugyldige opførelse, der undrer Torben Knudsen. For siden masten blev bygget færdig i sommer, har han løbende tjekket den elmåler, der står ved siden af masten, som altså endnu ikke lovligt må tages i brug.

Og den er anledning til endnu flere spørgsmål.

- Jamen, jeg kan se på elmåleren, at den står og bruger strøm. De har også ofte været herude for at lave ting i skabet. En af gangene ved jeg, de var her for at opdatere softwaren, siger Torben Knudsen.