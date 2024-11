Campingvogn udbrændte i morges - mand kørt på sygehuset

En mand er indlagt på sygehuset, efter hans campingvogn tidligt i morges brød i brand.

Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Steen Nyland.

Klokken 04.44 ankom politi og brandvæsnet til campingpladsen ved Båring på nordvestfyn, hvor campingvognen var overtændt. Den brændte efterfølgende helt ud.

Steen Nyland fortæller, at Fyns Politi regner med, at branden ”kan have noget med et varmeapparat at gøre”.

Da politiet ankom til stedet, var manden selv kommet ud af campingvognen, men han blev kørt på sygehuset med brandskader.