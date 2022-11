Carl Hansen & Søn i stor fyringsrunde: - Det gør meget ondt i en familievirksomhed som vores

3F: - Der er en afmatning

I næste uge sættes der navn på, hvem der skal forlade virksomheden. Og i fagforeningen 3F's afdeling på Vestfyn er man ved, at lave de indledende øvelser for at kunne tage godt imod de fyrede.

- Vi sætter jo alt, hvad vi kan ind i forhold til at få vores faglige medarbejdere sat i gang med at få dem på uddannelse og få dem ud i andet arbejde, hvis det kan lade sig gøre, fortæller Ivan Pedersen Thor, næstformand hus 3F Vestfyn.

Han er dog ikke for optimistisk, hvad angår andet arbejde til de fyrede. Det på trods af, at arbejdsgiverne længe har råbt på mere arbejdskraft, og at det er på menuen i de igangværende forhandlinger om en regeringsdannelse.

- Vi kan mærke rundt omkring, at der er en afmatning. Det er der rigtig mange steder.

- Det hænger sammen med krisen. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Vi får den samme melding alle steder fra, siger Ivan Pedersen Thor.

Han frygter, at det kun bliver værre.

- Det er en rigtig uheldig situation for alle dem, der mister deres job.

Er der lys for enden af tunnelen?

Hvor mange af dem der bliver fyret, der bor i lokalområdet, er der endnu ikke overblik over. Men direktør Knud Erik Hansen anslår, at drejer sig om en del.

- Det er jo ikke ligefrem nogen dans på en roser lige i øjeblikket, siger han og tilføjer at han har meget vanskeligt ved at se lys for enden af tunnelen.

- Men der er måske et lille stearinlys nu, for vi kan se, at inflationen i USA falder med et par procent.

- Og allerede det giver en positiv tankegang.

Torsdag kom meldingen om, at inflationen i USA faldt i oktober, hvilket var fjerde måned i træk. Det skabte optimisme og sendte danske aktier i vejret.

Omvendt spår EU-Kommissionen, at dansk økonomi kommer til at stå stille og uden vækst i 2023. Kommissionen forventer blandt andet, at privatforbruget og beskæftigelsen vil falde i Danmark.

Ifølge Kommissionen vil ledigheden i Danmark vil stige fra 4,5 procent til 5,5 procent i 2023.