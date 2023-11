Tirsdagen startede med en forskrækkelse for lastbilchaufføren Jonas Sørensen og hans hund.

Ved Middelfart kom chaufføren i problemer på den glatte vej.

- Vi skrider ud i siden, og så skrider vi ud i begge vognbaner og skrider frem og tilbage. Og så lige pludselig knækker den bare sammen, forklarer Jonas Sørensen.

Derfor har han også en klar opfordring til sine kollegaer og andre trafikanter:

- Lad være med at sige, at man kan spare fem minutter ved at træde på speederen. Det kan man ikke.