Christian Eriksen donerer fodboldmål til sin gamle klub: - Han er vitterligt en rigtig god ven

MG&BK United er en afdeling med spillere, der har enten en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Tirsdag havde de sommerafslutning, men inden da skulle det først testes, om der var scoringer i de nye mål.

- Det betyder meget, at han har tid og overskud til at give os nogle nye mål, der ikke er huller i, fortæller Katja Lund Jensen.

En hilsen fra Eriksen

For spillerne på MG&BK United betyder gaven fra Christian Eriksen ekstra meget, fortæller træner og koordinator Pia Becker.

- Det er ikke bare det at få en gave af Christian. Det er også det med at være en god ven til Christian, og han er vitterligt en rigtig, rigtig god ven for os.