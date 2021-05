Christian Eriksen er italiensk mester

Middelfarteren Christian Eriksen og holdkammeraterne i Inter bryder dermed Juventus' stime på ni mesterskaber i træk.



Inter vandt lørdag med 2-0 over Crotone og fejrede sejren, som var de mestre. Det var de ikke, men kunne altså blive det, hvis Atalanta smed point søndag.

Klubben fra Milano har længe været et stykke foran konkurrenterne i Serie A og kan nu for alvor skyde mesterskabsfesten i gang. Det er første gang siden 2010, at Inter er mester.

Christian Eriksen har været med i 23 af de hidtil 34 kampe og har bidraget med to scoringer. Den seneste fuldtræffer kom i lørdagens sejr over Crotone.

Den helt store profil har været Romelu Lukaku, der har sendt bolden i nettet 21 gange i løbet af sæsonen.