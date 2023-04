Christian Eriksen fik comeback i United-sejr

70 dage efter sin seneste kamp fik Christian Eriksen lørdag comeback for Manchester United.



Fynboen er kommet sig over sin ankelskade, og han blev skiftet ind til det sidste kvarter af Uniteds hjemmekamp mod Everton. På det tidspunkt førte hjemmeholdet med 2-0, og det var også stillingen, da kampen var ovre.

Med sejren går United - i hvert fald i nogle timer - forbi Newcastle og op på tredjepladsen i Premier League, mens Everton risikerer at rykke under nedrykningsstregen, inden lørdagen er omme.

Christian Eriksen nåede at vise, at hans pasningsfod stadig er glimrende, til gengæld måtte han se sine to afslutninger blokeret.

Inden fynboen kom på banen, havde holdkammeraterne med en helstøbt indsats sørget for at fjerne spændingen om kampens udfald.

Første halvleg var et langt tilløb mod en føring til hjemmeholdet, men der skulle gå hele 36 minutter, før Scott McTominay tog et løb ind i feltet og dundrede bolden i nettet.

På det tidspunkt burde hjemmeholdet have scoret for længst, for brasilianeren Antony havde både sendt bolden på stolpen og brændt en friløber, mens backen Aaron Wan-Bissaka formåede at sende bolden forbi et helt tomt mål.

2-0-målet faldt 20 minutter før tid, da indskiftede Anthony Martial blev spillet fri tæt under mål og udplacerede en ellers velspillende Jordan Pickford i målet.

Trods den sikre kurs mod de tre point, fik Erik ten Hag bekymrede miner i kampens slutfase. Stjernen Marcus Rashford måtte lade sig udskifte med en skade og gik direkte i omklædningsrummet.