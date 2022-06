Christian Eriksen overraskede spillere på hjemmebanen: - Han er en rigtig 'drilleper'

Onsdag eftermiddag var træningen for fodboldholdet MG og BK United i Middelfart i fuld gang.

Men pludselig stoppede bolden med at trille.

For som en overraskelse dukkede verdensstjernen Christian Eriksen op for at spille fodbold på hjemmebanen i Middelfart - til stor jubel for de lokale.

- Det er sjovt at spille med en stor stjerne som Christian Eriksen, siger Safinn Sriskandarajah, der spiller i MG & BK United.

Og holdkammeraterne er enige.

- Han er en rigtig god spiller, og jeg synes, det er sjovt, han er med her i dag, fortæller Jesper Nielsen.

- Han er en rigtig 'drilleper', som jeg sagde til ham. Det er dejligt, at en professionel fodboldspiller stadig kigger på sin barndomsklub og stadig er med i det. Det er sagomelme dejligt, siger Jonathan Weiss Nielsen.



MG & BK United er klubbens afdeling for spillere med fysiske eller psykiske udfordringer, og Christian Eriksen har hele sin karriere holdt kontakten til barndomsklubben.