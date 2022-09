CO2-aftryk på menuen: Se hvor meget din mad udleder

Større viden og refleksion om frokostens CO2-udledning er også grunden til, at klimafolkemødet i år har valgt at reklamere med CO2-beregningerne ved indgangen til hver madbod.

- Klimafolkemødet skal være et sted, der gør folk klogere på de klimavenlige mad. Vi vil inspirere andre til at afprøve de klimavenlige retter, hvis de ikke har prøvet det før, siger bæredygtighedsansvarlig på klimafolkemødet, Jakob Rauff Baumgaard.



En læring til fremtiden

Hvis det stod til gæster på klimafolkemødet, kan CO2-beregningerne blive en normal information, man skal tage stilling til, når man fremover skal på restaurantbesøg. Også selvom man ikke er vegetar.

- Det er en rigtig fin måde at skabe fokus på CO2 udledningen ved vores fødevarer. Man kan sagtens have nogle kødfrie dage uden at være vegetar, siger Sarah Uldbjerg, inden veninden fortsætter.



- Jeg tænker jo godt, at man kan være klimavenlig uden at være vegetar. Det er vi ikke. Informationen og CO2-aftrykket, er i stedet en kæmpe hjælp til at blive mere klimavenlig. Hvis man bare udleder 20% mindre, end man plejer, så er man kommet rigtig langt, siger Cecilie Steensgaard.

En holdning, som personerne bag årets klimafolkemøde bakker op om.

- Man må godt spise kød. Vi skal bare spise lyst kød, og så skal vi sænke forbruget af kød en smule. Vi ønsker ikke at tvinge folk til at afprøve nogle klimavenlige retter, men give dem nok viden til, at de kan træffe nogle oplyste valg, afslutter Jakob Rauff Baumgaard.

Klimaudfordringerne er generelt et vigtigt emne i Middelfart Kommune. Især de unge er nervøse for klimaforandringerne.