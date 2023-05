Cykeldrenge evakueret under vanvittigt projekt

I en lille by i østlige Grønland sidder Nicklas Flenø Mikaelsen og Emil Fammé Hansen, også kendt fra DR-programmet "Alene i vildmarken" som cykeldrengene, natten til lørdag om et bord og smiler til hinanden.

De to er kort forinden blevet hentet fra indlandsisen med en helikopter efter at have forsøgt at blive de første til at krydse Grønlands enorme iskappe på cykel.

Turen skulle egentlig have været 600 kilometer lang, men et uheldigt sammentræf af stridt stormvejr og ekstreme frostgrader satte en stopper for fuldførelsen af den ambitiøse mission.

- For cirka to uger siden begynder vi at lugte lunten, da det ene stormvejr efter det andet rammer os.

- Vi bliver ramt af 40 graders frost og får de første frostskader i ansigtet. Næse, kinder, fingre, fødder, betændelse i armene, vabler på hælene, og alt ser rigtig mørkt ud, fortæller Nicklas Flenø Mikaelsen, hvis far bor i Ejby på Fyn.

En uge inden holdet løb tør for mad, begyndte de to at øjne, at det kunne blive en livstruende situation, hvis ikke der blev handlet på det, fortæller Nicklas Flenø Mikaelsen.

- Vi samles i teamet og bliver enige om at rationere endnu mere og indtager endnu mindre, og det mærker vi selvfølgelig fysisk og mentalt. Vi bliver jo trætte på ingen tid, og mentalt er der intet overskud. Det var forfærdeligt, fortæller han.

Skal vænne sig til normaliteten igen

Fredag måtte der trækkes i nødbremsen. En helikopter fløj ud for at hente de to ekstremcykelryttere ud fra den grønlandske indlandsis med 500 kilometer tilbagelagt - 350 af dem til jernhest.

- Vi er fantastisk stolte over vores præstation. Det, vi har gjort her, er der ikke nogen, der har gjort før, siger Nicklas Flenø Mikaelsen.

- Personligt blev jeg super ærgerlig. Jeg blev skuffet i øjeblikket, men ret hurtigt blev jeg ramt af klarhedens lyn.

- Vi jagtede at få en masse modstand. Stof til eftertanke og til refleksion. Det var lige præcis det, vi fik. Så når dagen er omme, er jeg simpelthen så stolt af vores bedrift.

De to befinder sig nu i den østgrønlandske kystby Tasiilaq. De er i god behold, men kan mærke, at turen har sat sit præg på krop og helbred.

- Emil og jeg sidder her, og klokken er kvart over ét om natten. Vi sidder og smiler og gennemgår det, vi har oplevet. Både det traumatiske i det, men også at vi nu engang er i sikkerhed og har en varm seng at sove i, fortæller Nicklas Flenø Mikaelsen.

Begge har tabt sig 11 kilo.

- Vi har fået lidt at spise - måske også lidt for meget, så vi måtte ned og ligge. Vores syn flakker. Vi er ikke vant til at se kontraster endnu. Og ligeledes det med selskab. Alle de mennesker, der er omkring os, er meget svært at kapere.

Turen over indlandsisen skulle have varet cirka 30 dage. Under turen måtte de to mænd stå imod snestorme, temperaturer ned til -38 grader og ni stillestående dage i et telt på grund af storm.

Ifølge deres hjemmeside cyklede de sidste år en rute på 207 kilometer på to uger i Grønland. Det skulle forberede dem på årets cykelekspedition.

Venneparret blev kendt af mange i 2021, hvor de vandt femte sæson af DR1-programmet "Alene i vildmarken" efter 32 dage i den nordnorske ødemark.

Her kom det frem, at de to mænd har cyklet rundt i verden sammen, og de blev af andre i programmet er omtalt som cykeldrengene. Det samme hedder deres hjemmeside.