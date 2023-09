Dan Jørgensen glæder sig over inkluderende klimadebat

Socialdemokratiets minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen, udnyttede lørdag et kort pitstop i Danmark til at besøge Klimafolkemødet i Middelfart.

- Det er helt fantastisk set up. At man kan samle så mange mennesker til at snakke om klima over flere dage, det varmer virkelig mit hjerte, siger ministeren over telefon fra folkemødet.

Den tidligere klimaminister hæftede sig særligt ved bredden af unge, der i dag engagerer sig i debatten.

- Jeg har talt med mange unge tømre i dag. Klimadebatten er ikke længere kun for de bogligt uddannede, som det har haft tendens til at være tidligere. Det er virkelig glædeligt.

Ministeren påpegede i samme åndedræt, at der også er brug for dem, der bruger hænderne, hvis vi skal redde os igennem klimakrisen.

Dan Jørgensen landede fredag aften fra Colombia og skal søndag videre til Kenya, hvor han skal deltage i et dansk finansieret klimatopmøde.

- Men det var vigtigt for mig at komme hjem til Klimafolkemødet i Middelfart. Når det er i min egen kreds på Fyn, er det ekstra vigtigt at bakke op.

Dan Jørgensens ministerie annoncerede desuden lørdag, at regeringen øger udviklingsbistanden til Afrika markant med 2,7 milliarder kroner på næste års finanslov.