Dansk vollyball-landshold kan i aften skrive historie i Middelfart

Der kan skrives historie i Lillebæltshallerne i Middelfart lørdag aften, hvor det danske herrelandshold kan sikre sig en plads ved EM-slutrunden i 2023.



Og det er historisk for dansk volleyball, der aldrig før har spillet sig til en EM-kvalifikation. Danmark deltog dog i slutrunden i 2013, da landet dengang var værter for slutrunden.

- Det vil selvfølgelig gøre mig rigtig stolt, siger herrernes landstræner Kristian Knudsen, der selv har spillet i Middelfart VK i starten af sin karriere.



Kvindernes landshold spiller også i Middelfart lørdag aften, hvor de tager hul på deres EM-kvalifikation mod puljefavoritten Spanien.

Tilskuerne i Lillebæltshallerne kan altså forvente sig noget af en volleyballfest i Middelfart.

Overkommelig modstander

Sidste weekend slog herrerne sensationelt Tyrkiet i Middelfart-hallen. Herrernes modstander lørdag er Aserbajdsjan. En kamp som landstræneren ikke vil være nervøs over i det fleste andre tilfælde.

- Lad mig sige det sådan, at normalt er det en overkommelig modstander, men når omstændighederne er, som de er, så bliver det måske en sværere modstander, end det reelt er, siger Kristian Knudsen, der håber, at spillerne holder fokus på spillet og ikke lader EM-presset stige dem til hovedet.

Intet er altså givet i Lillebæltshallerne i aften.

Vollyballbyen Middelfart

Det er formanden i Middelfart VK, Jacob Petersen, der er den altoverskyggende grund til, at de vigtige kvalifikationskampe spilles i Middelfart.

- Jacob Petersen - og hans far Alex i sin tid - har arbejdet så hårdt for klubben og for at få volleyball til Middelfart, så det er fantastisk at kunne give tilbage til Middelfart med de her kampe, siger landstræneren.

For flere af spillerne er det også helt særligt at spille den afgørende kvalifikationskamp på Vestfyn.

- Det er en speciel følelse at komme tilbage til Middelfart. Der er nogle af spillerne, der har startet deres karriere her ligesom mig selv.

Desuden fremhæver Kristian Knudsen Middelfart Kommune for at støtte op om kvalifikationskampene og sporten.

- Det er sjældent, at vi som sport får den støtte, så jeg håber virkelig, at vi kan vise, at de har gjort det helt rigtige, slutter landstræneren.

Middelfart VKs herrer var i foråret uhyre tæt på, at hente DM-guld hjem til klubben for første gang siden 2012.

Middelfart VK tabte den femte og afgørende finalekamp til Gentofte.