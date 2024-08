En delfin dræber marsvin i Lillebælt, skriver Ritzau, som har talt med Jens Christian Rasmussen fra Natur- og Miljøafdelingen i Middelfart Kommune.

- Det er ærgerligt, at det kommer til at gå ud over marsvinene, men vi har ikke i sinde at regulere hverken marsvin eller delfin.

En skibsfører i området har flere gange forsøgt at redde marsvin fra den legesyge delfin.

Delfinen Skywalker, som er halvbror til delfinen Delle, der i en periode havde kendisstatus på Sydfyn, har de seneste dage været at se i farvandet omkring Fyn.

Det er dog uvist om det er denne delfin, der har dræbt marsvinet.

Fyens Stiftstidende skriver at flere turbåde har forsøgt at afværge angreb fra delfinen mod marsvin.