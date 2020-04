Den syngende maler er død 

Den syngende maler fra Harndrup synger ikke mere. Skærtorsdag døde Børge Larsen af et hjertestop.

Det fortæller datteren Helle Larsen til TV 2/Fyn.

Børge Larsen var uddannet maler, men det var for hans sangstemme, at han blev en kendt skikkelse i det fynske, hvor han optrådte med Sigfred Pedersens viser.

Han var også en stor del af Humlemagasinet i Harndrup, hvor han fortalte de besøgende om Sigfred Pedersens liv og levned.

Udgav fynske viser

Både Sigfred Pedersen og Børge Larsen var født og opvokset i Harndrup på Vestfyn. Her lærte de hinanden at kende, selvom der var mere end 30 års aldersforskel mellem dem.

Det forklarer Helle Larsen.

- De boede begge i Harndrup. Sigfred skrev sange, men han kunne ikke synge, men det kunne min far. Så de blev et makkerpar. Sigfred skrev sangene, og min far udgav dem, siger hun.

Sang som Gustav Winckler

Ifølge datteren var Børge Larsen kendt som den syngende maler fra Harndrup det meste af sit liv.

- Alle de år, jeg kan huske, og jeg er lige fyldt 60, har jeg husket ham som den syngende maler. Han var jo maler, og så sang han i sin fritid. Han sang næsten ligesom Gustav Winckler. Du kunne næsten ikke høre forskel, siger Helle Larsen om sin far.

Børge Larsen efterlader sig tre børn og fem børnebørn. Datoen for bisættelsen er ikke fastsat endnu, men den kommer til at foregå fra Harndrup Kirke i stilhed på grund af corona-situationen.