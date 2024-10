Derfor står Lene til at miste både ny seng og 62.500 kroner

- Hvis der er nogen penge, bliver de fordelt efter konkursordenen, og her er der en masse forskellige aktører, der ligger foran forbrugerne, som står ret langt nede på listen. De skal altså være rigtig heldige, hvis de får nogen som helst penge ud af det, forklarer han.

Forbrugerrådet Tænk mener dog, at erhvervsdrivende, som i nogle tilfælde står til at miste langt flere penge end forbrugerne, er bedre stillet og bedre kan opdage, når en virksomheds økonomi går dårligt.

Derfor bør de erhvervsdrivende ifølge forbrugerorganisationen ikke få deres penge før forbrugerne, der ofte har svært ved at gennemskue, hvis en virksomhed er i fare for at gå konkurs.

Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan du også gøre indsigelse via din bank, hvis du har betalt varen med visasiden af dit visa/dankort. Så har banken mulighed for at føre pengene tilbage til dig. Det havde Lene Hyldeberg Sørensen desværre ikke. Det samme gælder i øvrigt, hvis du har betalt med Mastercard.

Forbrugerrådet Tænk anbefaler dog, at du betaler med dankort-delen, da dankortet generelt er det billigste betalingskort i Danmark.

For at bruge visa-delen af dit visa/dankort skal du trykke på den gule knap ved tastaturet på terminalen, inden du betaler. I udlandet betaler du automatisk med visa-delen.