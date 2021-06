Det kørte helt vildt i corona-år: Overskud på 161 millioner hos Middelfart-firma

Det kører for T. Hansen Gruppen i Middelfart.

Med en omsætning på 1,5 milliarder kroner og et overskud på 161 millioner kroner før skat, satte Middelfart-koncernen ny rekord.

- 2020 blev et historisk år, hvor de sidste 4 års arbejde, investeringer og målrettede strategier gik op i en højere enhed med strømlining af forretningen over hele linjen, hedder det i en pressemeddelelse.

Det bliver endnu bedre i år

- Jeg sagde sidste år, da vi fremlagde regnskab, at 2020 ville blive et rekordår, og den positive rejse fortsætter i 2021, og derfor forventer jeg også, at 2021 vil være et rekordår, siger direktør og grundlægger af T. Hansen Gruppen A/S, Bent Jensen.

- I Norge har vi for alvor fået medvind på cykelstierne med thansen-konceptet, som er blevet trimmet og tilpasset markedet. Alene omsætningsfremgangen fra 2019 til 2020 er på 82 procent, siger Bent Jensen.

Koncernen lever af handel med scootere og cykler samt reservedele og tilbehør til biler, knallerter, scootere, mobiltelefoner samt campingudstyr og fyrværkeri m.v.

I Norge har man nu 34 butikker, og man leverer via internettet samme service som i Danmark.

Nye opkøb