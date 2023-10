Det er de færreste, der i en alder af 22 år kan kalde sig virksomhedsejer. Men det kan Mathias Larsen, der har købt et 500 kvadratmeter stort lager med sexlegetøj for at sælge det i sin egen virksomhed.



Lageret befinder sig i Padborg, og Mathias Larsen har siden opkøbet brugt flere måneder på at flytte varelageret fra Sønderjylland til Nørre Aaby ved hjælp af en gammel varevogn, som han fik med i købet.

Hør Mathias forklare i videoen øverst i artiklen, hvad der fik ham til at købe en sexshop.