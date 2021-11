Dilemma: Grønne oaser eller nyt byggeri er blevet et varmt emne i valgkampen

Kommunen: Vi ville gerne kunne stille større krav

Thorbjørn Sørensen har dog et ønske, der måske kan imødekomme nogle borgeres ønske om at bevare eller skabe nye grønne områder, når private bygger nye boliger på deres egne grunde i Middelfart.

- Vi vil som kommune gerne have mulighed for at kunne stille flere krav om mere bæredygtighed til private investorer. Det kan vi ikke, som loven er i øjeblikket, forklarer han.

- Vi er alle sammen interesseret i, at det bliver bedre med natur og klima. Det er vigtigt, at vi nu får en dialog omkring det og bliver enige i stedet for at danne fronter. Vi må hjælpe hinanden med at løse problemerne, siger Thorbjørn Sørensen.

Ann Laigaard håber også på mere dialog med kommunen. Og så håber hun på, at hun og naboerne får noget ud af deres modstand og kan beholde den grønne oase på nabogrunden - på trods af, at det er private, der bygger der, hvor kastanjetræerne lige nu er ved at smide bladene.

- Jeg elsker store træer, og der er noget lækkert over at have noget overskud i et samfund til, at vi kan lade den slags stå, siger hun.

