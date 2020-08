DM i cykling afholdes fortsat med tilskuere

Kampen om den prestigefyldte dannebrogstrøje for de bedste danske cykelryttere gennemføres som planlagt på søndag. Der venter rytterne en 11 kilometer lang rute i Middelfart, og trods stigende smittetal kan tilskuere frit komme og se med.

- Det kan godt være, der kommer mange publikummer langs ruten, men det har vi ikke noget med at gøre. Det er et frit land, og folk kan bevæge sig ud, hvor de vil, siger Claus Rasmussen, der er bestyrelsesmedlem for Cykling Odense, som er medarrangør.

Tilskuere er ude af arrangørens hænder

Han forklarer, at Fyns Politi også kommer til at være til stede og holde øje med, om folk overholder forsamlingsforbuddet og retningslinjerne.

- Vi har styr på, hvem vi har inviteret, og hvad vi har af hjælpere, ryttere og ledere. Desuden bliver de to eliteløb vist i fuld længde på TV 2, så folk har også mulighed for at se det derhjemme. Derfor tror vi ikke, det bliver et problem, siger Claus Rasmussen.

Men har I ikke et ansvar som medarrangør for at overholde forsamlingsforbuddet?

- Vi har styr på vores lukkede mål- og startområde, hvor der maks må komme 500 mennesker ind. Der skal nok komme en 1.000 mennesker rundt på ruten, men der er også 11 kilometer at gøre godt med, og vi regner med, folk selv er opmærksomme.

Til sportsarrangementer er forsamlingsforbuddet på 500 personer. Ellers er der fortsat et forsamlingsforbud på 100 personer.

Claus Rasmussen siger desuden, at de har aflyst alle deres børneaktiviteter og øvrige aktiviteter omkring løbet, så han mener, de har taget deres forbehold.

Politiet opfordrer også folk til at følge løbet hjemmefra og ikke møde op langs ruten.

Skarpt felt med cykelrytter fra Touren

Med eller uden tilskuere er der et spændende sportsligt program i vente søndag. Løbet bliver uden Jakob Fuglsang og Kasper Asgren, men med andre profiler på programmet.

- Michael Mørkøv er dobbelt dansk mester, så han håber naturligvis at kunne gøre det for tredje år. Men han får hård kamp af Jesper Hansen og Asbjørn Kragh.

Desuden løfter Claus Rasmussen sløret for en rytter, der måske når at komme med i konkurrencefeltet.

- Mads Würzt skulle have kørt Tour de France, men det skal han ikke alligevel, så nu skal han måske med på listen på søndag. Han skal lige have en coronatest, inden han kan komme hjem.

Alle ryttere skal i øvrigt coronatestes, inden starten lyder på søndag.

DM i landevejscykling afvikles i Middelfart og ruten på 11 kilometer er totalspærret, hvilket betyder at trafikanterne skal benytte andre veje. Foto: Presse/Middelfart Kommune