DM i cykling: Forvent lange køer og tæt trafik

- Forvent kødannelser i området omkring Ny Lillebæltsbro og sæt ekstra tid af til turen.

Det skriver Vejdirektoratet til trafikanterne, når der søndag afvikles DM i landevejscykling i Middelfart.

Cykelløbet kommer til at påvirke trafikken fra klokken 06 om morgenen til klokken 20 om aftenen, oplyser arrangørerne.

Afspærringer og parkeringsforbud

Trafikråd til bilister Benyt frakørsel 58a Middelfart Ø, hvis du skal til Middelfart

Benyt frakørsel 59 Fredericia S og Gl. Lillebæltsbro, hvis du skal til Hindsgavl

Søg trafikinformation på trafikinfo.dk eller seneste meldinger fra P4 Trafik, og planlæg turen, inden du kører ud Kilde: Vejdirektoratet Se mere

Middelfart Kommune oplyser, at cykelløbet bliver afviklet i tidsrummet 07.30-18.00, men at trafikken vil blive påvirket allerede fra klokken 04 til klokken 20, hvor afspærringen bliver sat op og taget ned.

Desuden vil der være en del parkeringsforbud i byen på dagen.

- Parkeringspladser i Havnegade, omkring og i P-huset og parkeringspladsen øst for Kvickly kan ikke benyttes. Der vil desuden være parkeringsforbud på Havnegade, Behrendtsvej, Vesterløkke Alle og AC Hansens Alle.

Du har mulighed for at krydse ruten under løbet ved tre sluser. Du kan se sluserne på kortet, oplyser Middelfart Kommune.

Ruten gennem Middelfart er 11 kilometer lang. Der er lukket for trafik på ruten hele dagen, men der er tre sluser (blå firkanter), hvor man kan krydse ruten. Foto: Presse/Middelfart Kommune