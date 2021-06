DM-kval spilles på Kulturøen: Det gode vejr lokker tilskuere til

Stævnet slutter søndag, men inden turen for de vindende hold går videre til DM i København i august, skal der kæmpes i Middelfart.

DM kvalifikationsstævne

Jacob Enemark Petersen fra Middelfart Volleyballklub er en af arrangørerne bag weekendens turnering.

- Det er et ret stort set up. Og det er vigtigt at kravene fra Dansk Volleyball forbund imødekommes, så vi kan stille med de bedste hold i Danmark, i kampen om at kvalificere sig til DM, siger han.