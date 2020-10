Dobbelt så mange hjerteløbere på et halvt år: Henriette reddede ældre mands liv i brugsen

Løb for livet. Det har Henriette Themsen fra Middelfart gjort i syv år – og siden har hun været ude til 11 redningsaktioner.

Da hun var 19 år, oplevede hun, at en ældre mand faldt op i Super Brugsen i sin hjemby. Her reagerede hun som en af de eneste i butikken og begyndte at udøve livreddende førstehjælp.

- Manden kom tre dage efter og bankede på min dør og sagde tak, fordi jeg slog til og havde reddet hans liv. Det var det, der kickstartede, at jeg fandt ud af, at jeg skulle være hjerteløber, fortæller Henriette Themsen og fortsætter:

- Det er den måde, jeg hjælper mig selv bedst. Det er ved at gøre en stor forskel for andre mennesker, fortæller Henriette Themsen.

Flere og flere bliver hjerteløbere

Den 1. maj blev Region Syddanmark en del af Hjerteløberordningen, og lige siden er antallet af hjerteløbere steget md 49 procent.

Desuden er der ved 79 procent af hjertestop i hele landet personer, der træder til med førstehjælp, inden ambulancen ankommer. Det er fire gange så højt som i 2001.

- Det er virkelig positivt. Både med flere løbere og flere, der handler, når det sker. Jo flere der kan hjælpe, jo bedre er det, siger Henriette Themsen.

Dog mener Henriette Themsen ikke, at man bare skal gøre det for enhver pris. Hun mener, det er vigtigt, at hjerteløberne har kvalifikationerne til det.

Hårdt ikke at vide, om de overlever

Selvom Henriette Themsen føler, at hun udøver et vigtigt arbejde, er det stadig hårdt at komme hjem efter en hjerteløber-aktion.

- Der er rigtig mange af dem, jeg har været ude ved, som jeg ikke ved, hvordan det er endt med bagefter.

- Og det er rigtig hårdt ikke at vide udfaldet, men igen så ved jeg med mig selv, at jeg har gjort et forsøg og gjort en stor forskel i at gøre noget, siger Henriette Themsen.

