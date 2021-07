Dobbelt så travlt som normalt: Line har stor succes med hvalsafari

Det er blevet meget populært at stævne ud fra Middelfart og spejde ud over vandet i Lillebælt.

Her er der nemlig en meget stor koncentration af verdens mindste hval marsvinet, og dermed rigtig gode muligheder for at se dyret.

Besætningen på turbåden Mira 3 har ekstra travlt, og derfor sejler skibet med gæster ud i Lillebælt flere gange om dagen.