Døgninstitution får påbud for kritisk håndtering af medicin til unge

Kommer kritikken bag på leder?

Styrelsen for Patientsikkerhed retter i tilsynsrapporten især skarp kritik af institutionens håndtering af medicin til de unge. Her fremgår det i tilsynsrapporten, at "instruks for medicinhåndteringen ikke var implementeret i tilstrækkelig grad".

- Der er et konkret eksempel, hvor der var anbrud på noget salve, og der var ikke noteret en dato på, hvornår salven var anbrudt, og så må man jo i princippet ikke bruge det. Det skal vi være bedre til at finde instrukser på, så vi får styr på sådanne ting, siger hun.



Kommer kritikken bag på dig?

- Jeg havde ikke vurderet, at det var helt så hård en kritik, som vi fik. Jeg havde håbet, at det var lidt bedre. Jeg synes faktisk, at vi har gjort en hel del de sidste år på at opgradere den sundhedsfaglige del, siger Susanne Peyk.

Ifølge Susanne Peyk er Egely et "pædagogisk opholdssted", og hun mener, at det kan være en af forklaringerne på kritikken fra Styrelsen for Patientsikkerhed, eftersom størstedelen af de ansatte er pædagogfaglig personale.

- Det er rigtig, rigtig svært for fagpersoner at agere ind i et andet fagområde end deres vante. Vi har nogle ganske få sundhedsfaglige ansatte. Det er meget vanskeligt at tiltrække sundhedsfagligt personale, siger hun.

Problem i hele landet

Men problemerne på den fynske ungdomsinstitution er ikke enkeltstående.

For år tilbage kunne TV 2 Fyn blandt andet også fortælle om et dødsfald på Bostedet Fangevej, hvor der også var massive problemer med med medicinhåndteringen.



Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser for nylig i en pressemeddelelse, at der er massive problemer over hele landet med medicinhåndtering. Der er derfor fortsat et stort behov for at styrke patientsikkerheden på området, lyder det.

Det har dog ikke været muligt for TV 2 Fyn at få et interview med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Iværksat handleplan

Øverste chef for Egely Susanne Peyk fortæller også, at man omgående har iværksat en handleplan for at få løst problemerne så hurtigt som muligt på stedet.

Her vil Egely arbejde konkret for at få rettet op på dokumentationsarbejdet, og her er stedet allerede ved at opgradere deres administrative system, så det bliver mere overskueligt for personalet.



Derudover er der blevet lavet medicinhåndteringskurser for alt personalet på stedet, fortæller Susanne Peyk yderligere.

- Der er en meget klar lovgivning, og vi skal sikre, at vi har de rette kompetencer til stede, og det er nok den største udfordring, siger hun.

Egely har frist for at have opfyldt kravene fra Styrelsen på Patientsikkerhed den 29. september.

Botilbuddet Fangelvej fik i 2019 et påbud og sønderlemmende kritik af forholdene på botilbuddet. På stedet døde en kvindelig beboer formentlig af medicinforgiftning efter et kritisabelt forløb, hvor ingen reagerede, selvom kvinden udviste flere klare tegn på medicinforgiftning.