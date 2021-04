Dommere og vidner skal mødes på bro i usædvanlig sag

Middelfart og Fredericia Kommune, som ejer Bridgewalking, ønsker ikke at udtale sig, så længe retssagen kører.

Hyletone i blæsevejr

Beboerne er særligt spændte på, hvorfra og hvor meget det vil blæse, når retten bliver sat på den gamle bro.

- Vi kan ikke vide, om hyletonen vil opstå i morgen (fredag, red.). Den var her i forgårs (tirsdag, red.), og den er her jævnligt. Det kunne være spændende, hvis den hylede, når retten er sat på broen, fortæller Steffen Møller Borgbjerg, som har kæmpet for at få hyletonen stoppet i seks år.

Når dommere, advokatere og vidner har besøgt broen, mødes de bagefter i klagernes haver for at tale med beboerne om sagen.

Beboerne har ikke krævet erstatning, selv om deres huse er blevet forringet i værdi. De vil have gangbroen fjernet.

Der vil går mellem fire og seks uger, før beboerne får en afgørelse i retssagen.