Droner med kunstig intelligens skal undersøge Lillebæltsbroen

Indtil videre er de udover ved Lillebæltsbroen afprøvet ved Vejlefjordbroen, Kronprinsesse Marys Bro, Kronprins Frederiks Bro, Silkeborg Langsø Bro, Ny Lillebæltsbro og Næstved Svingbro.

Ifølge Rasmus Bangs er resultaterne banebrydende.

- Vi har tidligere prøvet at arbejde med mere traditionelle droner. Men her havde vi udfordringer i form af en ineffektiv og risikabel arbejdsproces for selv de mest dygtige dronepiloter, lange behandlingstider for foto-grammetri og i sidste ende dårlig kvalitet af 3D-modellen, siger han.

Bruges allerede på Storebælt

Systemet bliver allerede brug til at holde øje med Storebæltsbroen, da der er flere fordele.

Modsat de autonome droner skal manuelle droner flyve langt fra broen for at undgå kollisioner.

Derudover kan eftersynsingeniører ved hjælp af den autonome drone udføre inspektioner af højere kvalitet på kortere tid og med minimal pilotuddannelse.