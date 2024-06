Dropper "glemt" tilladelse til at smide giftig slam i Lillebælt

Miljøstyrelsen havde egentlig givet Middelfart Kommune tilladelse til at dumpe store mængder havneslam i Lillebælt. Men søndag meddeler kommunen, at den trækker den flere år gamle ansøgning om klapning tilbage.

Oprindeligt bad Middelfart Kommune styrelsen om lov til at uddybe havneområdet ved Middelfart Marina. Affaldet ville den bortskaffe ved at hælde det ud i et område ved Trelde Næs i Lillebælt.

Fredag fik tilladelsen fra Miljøstyrelsen kritik i Ekstra Bladet, hvor en ekspert i havmiljø kaldte det for "dumt". Blandt andet med henvisning til, at det i forvejen står skidt til med havmiljøet flere steder i Lillebælt.

Søndag erkender Middelfart Kommune også, at ansøgningen om klapning i Lillebælt var en fejl.