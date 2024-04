Droppet energipark vækker glæde - men også ny bekymring

Der er lettelse at spore hos Trine Friis i Nørre Aaby. Efter flere måneders kamp slipper hun for at blive nabo til tre store vindmøller og omkring 100 hektar solceller. Middelfart Kommune har droppet planerne for et ansøgt projekt ved Rolund og Nørre Aaby, der skulle være med til at gøre kommunen selvforsynende med vedvarende energi frem mod 2030.

Det betyder dog ikke, at kommunens ambitioner er lagt i graven. I stedet er der planer om energiparker andre steder i kommunen, og derfor er der heller ikke den store jubel at spore hos Trine Friis:

- Det er da selvfølgelig dejligt for mig og Nørre Aaby (at energiparken er droppet, red), men jeg kan godt forstå, hvis det er bekymrende for andre borgere og naboer til kommende projekter rundt om i kommunen. De sidder måske med den samme bekymring, som vi selv har gjort. For deres projekter er nærmest vedtaget, allerede før de er ansøgt, siger hun til TV 2 Fyn.