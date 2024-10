Dykker filmede samme sted på havbunden med ni års mellemrum - det han så, chokerede ham

- Jeg blev ked af det, og jeg blev harm over at vi lader det her ske. Det er jo ikke nogen ny viden, at der er for meget kvælstof i vores farvande. Det har vi vel vidst i 30-40 år, siger Martin Jørgensen.

Han huskede at han havde optaget undervandsvideo på samme sted den 9. november i 2015 og lagde en video op på sociale medier, hvor man kunne se forskellen.

- Jeg håbede at kontrasten mellem hvordan det har set ud, og hvordan det ser ud nu, måske kunne få folk til at blive en lille smule chokerede. Forhåbentlig kan det være med til at lægge pres på dem, som skal tage en beslutning om hvad vi skal gøre ved vores havmiljø, forklarer han.

Helt kollapset

Martin Jørgensens optagelser har TV 2 Fyn vist til havbiolog Søren Larsen, der desværre ikke er overrasket over synet.

- Man behøver ikke være havbiolog for at se, at der er noget helt galt. For ni år siden ser vi på billederne, at der er høje , flotte tangarter, der står op i vandet og en masse fisk. Nu er det helt kollapset, og planterne ligger døde hen over bunden, siger Søren Larsen.

Søren Larsen dykker i gennemsnit mere end hver anden dag, og har selv set havbunden i Lillebælt blive mindre og mindre beboelig for havets dyr gennem årene. Alligevel sætter det tingene i relief, når man ser samme sted med ni års mellemrum, fortæller han.

- Det er et trist syn at se, og uhyggeligt at vi er kommet så langt.