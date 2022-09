Slår alarm: - Det vælter ind med killinger i akut nød

Energikrisen rammer nu også fynboernes kæledyr.

Det mener dyreværnsorganisationen Dyrenes Beskyttelse, som fortæller, at det vælter ind med kattekillinger på Fyns Internat i Ejby i sådan en grad, at internattet er tæt på at lukke for flere katte.

- Vi har altid et par nødpladser, hvis der kommer katte ind akut, dem afviser vi selvfølgelig ikke, men ud over det kan hverken Roskilde, Fyn eller Fuglebjerg Internat tage imod flere katte lige p.t., siger Karina Fisker, der er internatchef ved Dyrenes Beskyttelse.

Hvis internattet i Ejby skal kunne tage imod flere katte, kræver det, at der er familier, som henvender sig som adoptionsfamilier, hvor kattene kan bo.

Fravælger kæledyr på grund af økonomien

Dyrenes Beskyttelse frygter, at adoptionsfamilier udebliver på grund af energikrisen og stigende inflation.

- Vi er bekymrede for, at folk vælger kæledyrene fra på grund af økonomien. Priserne stiger på det meste på nuværende tidspunkt, og et kæledyr er bestemt ikke gratis, hverken at anskaffe eller have, siger Karina Fisker.

- Desværre kan det på længere sigt blive kritisk for de katte, vi har siddende, som venter på nyt hjem. Så vi håber virkelig, at folk vil tænke på deres lokale internat, hvis familien skal forøges med en kat, fortsætter hun.

Ud over katte tager internattet i Ejby også imod hunde, kaniner, marsvin og fugle.

