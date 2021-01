E-post på skæve tidspunkter: - I grelle tilfælde kan jeg bruge to ugers medicin på en weekend

Når posten fra kommunen tikker ind i Stig Torp Knudsens e-boks en fredag eftermiddag, kan det være starten på alt andet end en rolig weekend.

Når man ikke lige har de bedste statistikker i at åbne behagelige breve, så kan det virkelig sætte gang i noget angst og hjertebanken Stig Toft Knudsen

- I grelle tilfælde kan jeg bruge to ugers medicin på en weekend. Simpelthen for at få noget søvn og for at være noget for min familie, fortæller Stig Torp Knudsen fra Middelfart.

Det skyldes, at han lider af angst og har diagnosen bipolar. Derfor er det også ekstra hårdt for Stig Torp Knudsen, når hans kontaktperson ikke er tilgængelig, efter han har modtaget en besked i sin e-boks som han har spørgsmål til.

- Når man ikke lige har de bedste statistikker i at åbne behagelige breve, så kan det virkelig sætte gang i noget angst og hjertebanken. Jeg kan nogle gange ikke helt finde ud af, om jeg overhovedet skal åbne det, fordi det så er fredag efter lukketid.

For at få gjort noget ved situationen støtter han et borgerforslag, der vil sikre, at sårbare personer som ham selv ikke kontaktes i weekender og på helligdage, hvor deres kontaktpersoner ikke kan stå til rådighed.

Borgerforslaget er stillet af odenseaneren Jonas Schmidt, der selv oplever at hans personlighedsforstyrrelse og to angstdiagnoser bliver påvirket af at modtage post i e-boks på tidspunkter, når hans kontaktperson ikke kan kontaktes.

Stressfaktor fælles for sårbare personer

På nuværende tidspunkt har borgerforslaget 500 underskrifter, og ifølge Mia Christina Hansen, der er næstformand i SIND (landsforeningen for psykisk sundhed), er Stig Torp Knudsens oplevelser med at modtage post på skæve tidspunkter ikke enestående.

- Det, der er fælles, når man får sådan en besked, hvor man ikke kan få svar på sine spørgsmål, er, at man får en stressreaktion. Jeg oplever også folk, som til sidst ikke tør åbne deres e-boks, fordi de er bange for, hvad der står i den, fortæller Mia Christina Hansen.

- Når det så kommer sådan en fredag eftermiddag, så kan det jo aktivere ens angstanfald, så man simpelthen ikke får sovet en hel weekend.

Med et forslag som dette håber SIND at få kommunernes post sendt ud på tidspunkter, hvor de kommunale medarbejdere er til rådighed for spørgsmål.

- Der er noget overordnet, der skal ordnes, når folk kan få det psykisk dårligt af at modtage et brev i en e-boks en eftermiddag, fortæller næstformanden.

Opbakning i Odense Kommune

Borgerforslaget, der blev stillet 5. januar, har hurtigt fået opbakning i Beskæftigelses- og Socialudvalget i Odense Kommune. Her vil et enigt udvalg gøre noget ved problemet.

- Det skal vi simpelthen gøre alt for at undgå, for det kan simpelthen slå de her menneskers verden fuldstændig i stykker. De har det svært nok i forvejen, lyder det fra Brian Dybro (SF), rådmand i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune.

- Nu er forvaltningen på den opgave at komme med forskellige løsningsmodeller og undersøge, hvordan det er med lovgivningen, og om det skal være en ekelt vurdering fra socialrådgiverne, eller om vi kan finde en elektronisk løsning, siger Reza Javid, der er medlem af Beskæftigelses- og Socialudvalget for Enhedslisten i Odense Kommune.

Håber på tiltag i Middelfart

Selvom Stig Torp Knudsen ikke bor i Odense Kommune, så glæder det ham, at borgerforslaget bliver støttet.

Han er optimistisk og håber, at opbakningen vil smitte af på de andre fynske kommuner såsom Middelfart, hvor han selv bor.

- Det har vist sig før, at når nogle tager nogle tiltag, så smitter det af andre steder. Især når det er tiltag, der giver mening, hvor, som jeg ser det, at man ikke kan komme med noget fornuftigt argument imod, fortæller Stig Torp Knudsen.

- Jeg håber, at man får fundet ud af at sende de her ting på de rigtige tidspunkter.

TV 2 Fyn har talt med Kaj Johansen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Stig Toft Knudsens hjemkommune, Middelfart.

Udvalgsformanden synes, at kommunerne generelt skal sikre, at post til sårbare borgere bliver sendt ud i tide, så de kan kontakte deres kontaktpersoner med spørgsmål.

Han kender dog endnu ikke nok til det specifikke borgerforslag til at kunne kommentere det konkret.